«التعليم»: جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المتداول غير صحيح

نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صحة المنشور الذي يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه غير صحيح.

وأشار شادي زلطة، إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أمس، أنه سيجري طرح جدول امتحانات الثانوية العامة خلال شهر مارس المقبل.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنه يجب أن يكون الطالب على يقين من أن الدرجة التي سيحصل عليها هي درجته الحقيقية، موضحا أن البابل شيت هو ما يتم الاعتداد به في أعمال التصحيح وأي إجابة خارج البابل شيت لن يعتد بها.

وقال الوزير إنه جرى تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة 2023، موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعي، وباقي الإعاقات 85% موضوعي أو اختيار من متعدد و15% مقالي.