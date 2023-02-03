التعليم تحدد آخر موعد لتسليم استمارات الدبلومات الفنية: 27 أبريل 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لإرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية، ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 27 أبريل، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ويتم التسليم عن طريق مندوب وليس بالبريد.

أخر موعد لتسليم استمارة الدبلومات الفنية .. 27 أبريل

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه عند تحرير الاستمارة الالكترونية يراعى الالتزام بمسميات الشعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات والبرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

كما أكدت وزارة التعليم، علي الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك، وعدم إرسالها عن طريق البريد حيث أنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبريد، يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الالكترونية مطابقة تماما لكشوف (12د) من واقع شهادة الميلاد المستخرجة من الكمبيوتر، وفى حالة وجود اختلاف أو نقص في أي بيانات لابد للمدرسة الرجوع الى إدارة الإحصاء بالإدارة أو المديرية أو الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.

الاستثناء من شرط موعد التقدم

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى عند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم لاستمارة الدبلومات الفنية يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفيد نجاح الطالب في صفوف النقل، واعتمادها.

- تقدم الأوراق استمارة التقدم كشف (12 د) وإقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفى لشروط التقدم للامتحانات والمستند الدال على سداد رسم الامتحان ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية او المديرية التعليمية.

-الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة أرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب وتقدم الى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها مع ضرورة استيفاء جميع الشروط.