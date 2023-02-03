12 شرطا لتشغيل المنشأة الغذائية وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة الاشتراطات العامة الواجب توافرها لمزاولة أنشطة المحال التجارية في المنشأة الغذائية حتى يتم الموافقة على ترخيص تلك المنشآت والتعامل بشكل رسمي ومن تلك الضوابط ما يلي..

- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل في كل منشأة غذائية وتوفير دورات المياه بأعداد كافيه.

- عزل دورات المياه بعيدا عن مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء.

-توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في المكان المناسب.

- ممنوع استخدام دورات المياه بديل عن حوض خدمات التنظيف.

- الحفاظ على المعدات فى حالة جيدة وظروف تتوافق الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

- يجب الحصول على تصريح من هيئة سلامة الغذاء بشأن معدات التنظيف.

-تطهير المعدات والأواني.

- توفير صناديق قمامة ذات سعة كافيه وتصميم مناسب لضمان التخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدر تلوث.

- حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران والعمل على سد وغلق الفتحات على امتداد الارضيات والجدران والأسقف.

- يمكن التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المرتبطة بالأرضيات والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف، خاصة في المحال التى تدار برخصة مؤقتة أو يتعذر فيها مواد الإنشاء أو البياض.

التخلص من المخلفات

-يجب التخلص السليم من المخلفات الناتجة عن النشاط.

- مراعاة تخزين المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في أماكن مخصصة مع اتخاذ ما يلزم للوقاية من الأخطار.

تصنيفات المحال

كما صنَّف قانون المحال العامة الأنشطة التجارية إلى 15 مجموعة مع مراعاة بعض التقسيمات وهي أن محال الميني ماركت أو البقالة هي التي تعرض المنتجات اليومية ولا تتجاوز مساحتها 30 مترا، أما محال الماركت لبيع المواد الغذائية لا تتعدى مساحتها 100 متر، أما السوبر ماركت هي المحال التجارية الكبيرة المتخصصة في عرض المستلزمات المنزلية معروضة على أرفف وفق تصنيفها، أما الهايبر ماركت هي المحال الكبيرة ومقسمة إلى أقسام وتشمل أنواعا مختلفة من مواد غذائية وإلكترونيات وخضراوات ومفروشات وخلافه.