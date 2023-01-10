ضوابط وشروط إلغاء أو نقل ترخيص نشاط تجاري وفق قانون المحال العامة

أقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بعض نماذج طلبات التقديم للحصول على ترخيص محل أو أي نشاط تجارى أو نقل الترخيص أو الغاءه، ويتطلب إنجاز تلك المهام مجموعة من الإجراءات والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراء وفقا لقانون المحال العامة.

طلب نقل رخصة محل تجارى أو عام

في حالة طلب صاحب الشأن التنازل أو نقل ترخيص محل وفق إجراءات قانون المحال يتقدم بطلب إلى مركز إصدار التراخيص بالحي مرفق به بيانات بينها اسم صاحب الترخيص الحالي ولقبه والرقم القومي واسم المحل في الترخيص ورقم ترخيص المحل واسم المطلوب نقل الترخيص إليه المتنازل له، ويقر المتنازل إليه بالالتزام باستيفاء اشتراطات الجهات المختصة ذات الصلة بالنشاط والمقررة بتشريعات الدولة من قوانين وقرارات وزارية وفقا لما تتطلبه جهة الترخيص بعد الموافقة على موقع المحل وتنفيذ الاشتراطات العامة والخاصة بنشاط المحل بمعاينة من الجهة الإدارية وسداد الرسوم اللازمة.

إلغاء ترخيص محل عام

وإذا ما رغب صاحب النشاط في إنهائه يتطلب الإجراء نموذج لاستيفاء المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل عام، وتشمل ما يلي:

-صورة من بطاقة الرقم القومي

- أصل رخصة المحل

- توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، على أن يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة مديرية التموين بالنسبة للمحال ذات الحصص التموينية.

- صورة توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

- موافقة النيابة الحسبية في حالة وجود قصر

- المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.

- يتعهد صاحب الطلب بعدم وجود أي مخالفات أو غرامات على النشاط المراد إلغاء ترخيصه كما يخطر مصلحة الضرائب بتوقف النشاط والعمل على سداد الضرائب المستحقة على النشاط حتى تاريخ الموافقة على الإلغاء.

طلب نقل رخصة محل بسبب الوفاة

وأقر قانون المحال العامة إمكانية نقل ترخيص المحل أو النشاط التجاري بسبب وفاة صاحب الترخيص، حيث يتقدم المواطن بطلب إلى مركز إصدار التراخيص بطلب نقل رخصة المحل متضمن بيانات منها اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص، واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية.