ضوابط حفظ المعدات وفق قانون المحال العامة.. «شرط لإصدار الترخيص»

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط حفظ معدات المحل وتشغيله حتى يصدر الترخيص وعدم التعرض لأي مخالفات.

ومن الاشتراطات الخاصة بشأن المعدات وفقا للقانون ما يلي:

- الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الآواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بتسرب المواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أي لون أو طعم أو رائحة في ظل ظروف التشغيل العادية.

- تكون المواد عالية التحمل ومقاومة للتآكل وغير قابلة لامتصاص السوائل.

- تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

- يتم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملس سهل التنظيف.

- تكون مقاومة للحفر والقطع والصدوع والخدوش والحزوز والتشوه والتحلل.

مواصفات الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام

- تكون ملساء

- سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات والقطوع والشوائب والحفر والعيولب الأخرى المماثلة

- خالية من الزوايا الحادة والأركان والشقوق.

- يتم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

- يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتى التنظيف والفحص عن طريق عن فك أى من أجزائها.

- فكها دون الحاجة إلى استخدام الأدوات.

- فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة للعاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات والزرادة ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف وفق قانون المحال

سد الفراغات

- تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف والبروز والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها بما يسمح بالتنظيف والصيانة بسهولة.

- سد الفراغات البينية بين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب.

- رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد للمحل على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر بين الطاولة والمعدة.