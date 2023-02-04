التحفظ على قائد سيارة صدم شخصا في بورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم السبت، بعد أن صدمته سيارة مسرعة بحي الشرق في بورسعيد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفي السلام عماد محمد الحفني 23 سنة مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة.

سيارة مسرعة صدمت الشاب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة مسرعة صدمت شاب بتقاطع شارع الجمهورية وصفية زغلول بحي الشرق، وجرى التحفظ على قائد السيارة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

نقل السيارة إلى إدارة المرور

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجاري نقل السيارة المتسببة في الحادث إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.