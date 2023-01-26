مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

لقي، قبل قليل، شاب مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام مدخل قرية قليشان بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود، وحُرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في البحيرة

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام قرية قليشان بمركز إيتاي البارود، مما أسفر عن وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي إيتاي العام، والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «بسام.إب.ص»، 24 سنة، مقيم في إيتاي البارود، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد.ح.خ»، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«حسام.خ.ر»، 48 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، والمصابان مقيامن في كوم حمادة.