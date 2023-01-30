إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

أسماء مصابي حادث التصادم

وأسفر الحادث عن إصابة «هدى. م. ع»، 45 سنة، بكسر بالضلوع وكدمات بالجسم، و«أحمد.ا.ع»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سحر.ع.ن»، 34 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد.م.ع»، 35 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد.م.ع»، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.