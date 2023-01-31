مصرع شابين في تصادم سيارة بطريق «بورسعيد- دمياط» بسبب السرعة الزائدة

لقى شابان مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، في تصادم سيارة ملاكى برصيف قرية نادى الأبطال بطريق بورسعيد دمياط بسبب السرعة الزائدة وتم نقل الجثتين إلى المستشفى.

نقل الجثتين إلى المشرحة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول ضحايا حادث عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى النصر.

وصل مستشفى النصر جثتين هامدتين لكل من: محمد صلاح محمد على 35 عاما، محمد عبد الوهاب فريد بلال فرج، 23 عاما، نتيجة تصادم سيارة ملاكي برصيف نادي الأبطال وتم وضع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

السيارة اصطدمت برصيف

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة رقم ج ل د 4158 قد اصطدمت برصيف قرية نادي الأبطال بطريق بورسعيد- دمياط من اتجاه غرب بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجارٍ نقل السيارة إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.