وزير الصحة يوجه بضرورة التنسيق مع التأمين الصحي لتيسير إجراءات علاج المرضى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب معالي محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، اليوم السبت، جولته بالمحافظة مستشفي أبوكبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهما، خاصة بعد أعمال التطوير المتعددة التي شهدتها المستشفى بتكلفة تتخطى 17 مليون جنيه، لتقوم بخدمة مايقارب نصف مليون نسمة.

وزير الصحة يتفقد مستشفى أبوكبير

تفقد وزير الصحة قسم الكلى الصناعي، والذي جرى تطويره ورفع كفاءته حديثًا بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه، ليعمل بقوة 60 ماكينة للغسيل الكلوي، بدلاً من 44 ماكينة، ويخدم 360 مريض كلي بدلاً من 260 مريضًا سابقاً، بخلاف إنشاء محطة معالجة مياه جديدة، ورفع كفاءة المعمل وإمداده بأجهزة حديثة.

وأشاد بجودة الأعمال التي تمت بالقسم ومستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلاله، ووجّه بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتيسير إجراءات علاج المرضى تحت مظلة التأمين.

تطوير قسم الاستقبال والأشعة المقطعية

كما تفقد الوزير قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة والذي جرى تطويره مؤخرًا ودعمه بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 3.5 مليون جنيه، علاوة على قسم العناية المركزة المطور بتكلفة مليوني جنيه ليعمل بطاقة استيعابية 30 سريرًا.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي.