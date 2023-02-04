وزير الصحة يتابع تجهيز مركز طب أسرة ووحدة إسعاف «سعود» في الشرقية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بمركز طب أسرة ووحدة إسعاف «سعود» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، تمهيدًا لبدء العمل بهما، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار سلسلة من جولات الوزير التفقدية، للمنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

الوزير تابع أعمال تطوير مركز طب أسرة «سعود»

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع أعمال تطوير مركز طب أسرة «سعود» ونسب إنجاز الأعمال الجارية به، والخطة الزمنية للانتهاء منها، ودخولها الخدمة لصالح المرضى بالمحافظة.

وتابع «عبد الغفار» بأن الوزير تفقد المباني الجديدة لمركز طب أسرة «سعود» إذ جرى إنشاؤها على مساحة 2000 متر مربع، وتتكون من مبنى خاص بالمركز الطبي على مساحة 936 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها، والبالغ عددهم 44312 نسمة.

الوزير وجه بسرعة استكمال وفرش وحدة طب الأسرة

وأضاف أن الوزير تفقد وحدة إسعاف «سعود» التي جرى إنشاؤها على مساحة 246 مترا مربعا، لتلبية احتياجات الأهالي، في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه بسرعة استكمال وفرش وحدة طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بالتجهيزات الطبية وغير الطبية، كما وجه بسرعة الانتهاء من خطة التشغيل وحدة أسرة ونقطة إسعاف قرية «سعود» خلال أسبوع، لبدء تقديم الخدمات الطبية بهما، كما شدد الوزير على مراجعة كل أعمال الصحة والسلامة المهنية بالمنشأتين قبل بدء تشغيلهما فعليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه جار الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء جديد لـ 61 منشأة طبية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» من ضمنها 24 منشأة طبية بمركز ومدينة الحسينية، و20 منشأة بمدينة صان الحجر، و17 منشأة بمدينة منشأة أبو عمر.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية.