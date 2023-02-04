وزير الصحة يؤكد ضرورة التعاون بين مستشفى فاقوس المركزي والطوارئ لخدمة المواطنين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، مستشفى فاقوس المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومستشفى طوارئ فاقوس التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بهما.

التعاون بين مستشفى فاقوس المركزي والطوارئ

وأكد وزير الصحة على التعاون التام بين المستشفى المركزي والطوارئ، لتوفير كافة الخدمات الطبية لأهالي مركز ومدينة فاقوس والمراكز المحيطة بها، والذي يصل عددهم لأكثر من 647 ألف نسمة.

وبدأ الوزير زيارته بتفقد مستشفى فاقوس المركزي، والتي تعمل بطاقة استيعابية 172 سريرًا بينها 18 سرير رعاية مركزة، و14 حضانة، و139 بالأقسام الداخلية، بجانب قسم الكلى الصناعي والمزود بعدد 63 ماكينة ويخدم 214 مريض كلى، كما اطلع على ملفات المرضى ومعدلات التردد على العيادات الخارجية والأقسام الطبية المختلفة، ونسب الإشغال بالأقسام الحرجة.

كما تفقد وزير الصحة مستشفى الطوارئ، والذي يعمل بطاقة 43 سريرًا بينها 16 سرير رعاية مركزة، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة من خلال العيادات الخارجية والعناية المركزة والغرف الداخلية ومناظرة نسب الإشغال ومعدلات التردد، والتجهيزات الطبية المتاحة بالمستشفى.

أعمل تطوير المستشفيات بتكلفة 28 مليون جنيه

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود أن المستشفيان شهدا أعمال تطوير خلال الفترة الماضية، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 28 مليون جنيه، وتمثلت في إنشاء وتجهيز مبنى مستشفى الطوارئ بتكلفة تقديرية 21 مليون جنيه، فضلا عن دعم المستشفى المركزي بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزي.

كما تم تطوير بنك الدم وإمداده بأجهزة حديثة لفصل الصفائح الدموية، وصيانة وترميم مبنى الإدارة، وتطوير قسم العناية المركزة وإضافة عدد 6 أسرة، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي بعد التوسعات والتجديدات التي تمت بتكلفة حوالي 1.5 مليون جنيه، وتوسعة مبنى الكلى ليسع ثلاثة أدوار، بقوة 63 ماكينة للغسيل الكلوي، بتكلفة 2 مليون جنيه، بخلاف إنشاء قسم لجراحات الوجه والفكيـن، وتفعيل مناظير العظام، وجراحات المفاصل، وجراحات المخ والأعصاب للمرة الأولى بالمستشفى، بجانب مناظير الجهاز الهضمي، ومناظير المسالك البولية، وتجهيز مركز لعلاج الفيروسات الكبدية، وافتتاح قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.