المنتج هشام جمال: سعيد بالمستوى الفني لأغنية ليلى أحمد زاهر «كلمة أخيرة»

أعرب الفنان والمنتج هشام جمال عن سعادته بنجاح أول تجربة غنائية للفنانة ليلى أحمد زاهر، التي لاقت إشادة عدد كبير من الجمهور.

تعليق هشام جمال على أغنية كلمة أخيرة

ونشر هشام جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الأغنية وعلق عليها: «مبسوط جدا بالمستوى الفني لأول تجربة غنائية لـ ليلى أحمد زاهر من كلمات الشاعر محمد حسن ولحن وتوزيع رائعين من الموهوب إسلام زكي ومبسوط وراضي عن مستوى الكليب كمان الحمد لله».

وأضاف: «مبروك يا ليلى ومبروك للمحترم أحمد زاهر وتستاهلوا كل خير ونجاح، ومبروك لمعين وشركة كروم أول إنتاج لـ ليلى، وشكرا بجد لكل الناس اللي تعبت معانا في الكليب والحمد لله أن ربنا وفقنا».

أغنية كلمة أخيرة

وطرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر، منذ ايام، أغنية «كلمة أخيرة» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام زكي، ومدير التصوير جلال الزكي، وإخراج هشام جمال، ومن إنتاج شركة كروم برودكشن معين مطرجي.