تفاصيل مشروع جديد يجمع بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. «عمل غنائي»

قبل أيام، كشف هشام جمال عن مشروع فني جديد يجمعه بـ ليلى أحمد زاهر، دون الإعلان عن أي تفاصيل في الوقت الحالي، فيما أشار إلى أن هناك جهودا ضخمة يبذلها طوال الأيام الماضية لإخراج المشروع للنور.

وعلمت «الوطن» أن المشروع الذي يجمع بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر، هو عمل غنائي، إذ انتهت ليلى من تسجيل أول أغنية رسمية لها تحمل اسم «كلمة أخيرة»، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب، بينما الموعد لم يُحدد حتى الآن.

أغنية «كلمة أخيرة»

أغنية «كلمة أخيرة» غناء ليلى أحمد زاهر فقط، وهي من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

ونشر هشام جمال، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة تجمعه بـ ليلى أحمد زاهر، من كواليس المشروع، وعلق عليها مازحًا بقوله: «مختفيين بقالنا فترة عشان شغالين على حاجة متعبناش ولا اتبهدلنا وإحنا بنعملها خالص.. بس وعد أنكوا هتشوفوا حاجة مختلفة وجديدة وتستاهل التعب».

مسلسل في بيتنا روبوت

يذكر أن ليلى أحمد زاهر تعاونت مع هشام جمال في موسم دراما رمضان الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت الذي جمعها بكل من عمرو وهبة، شيماء سيف، هبة ماهر وسليمان عيد وآخرين، وهو من إخراج أسامة عرابي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار خيالي كوميدي، حول قصة مهندس البرمجيات "يوسف" الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.