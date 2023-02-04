«الأمم المتحدة» لقناة القاهرة الإخبارية: نتعاون مع الجميع لتحقيق التنمية المستدامة

قال أحمد رزق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن المنظمة معنية بالتعاون مع مختلف الشركاء بتنفيذ ومساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبطبيعة تخصصنا كمنظمة نركز على المجالات المعنية بالصناعة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك يحقق الهدف رقم 9 من أهداف عمل المنظمة، والخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.

تركيز الأهداف على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

وتابع ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «وله علاقات بكل المجالات سواء الخاصة بالفقر وتمكين المرأة والموارد البيئية وغيرها من المجالات التنموية المستدامة، وكمنظمة نركز أهدافنا على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وكيف تنعكس في تحقيق الرخاء الاقتصادي والمجتمعي من خلال خلق فرص عمل وتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات المجتمعية إلى جانب الأبعاد البيئية الخاصة، وكيف تكون الصناعة غير ضارة ببيئتنا، وكيف تتم عملية الإنتاج الصناعي دون ملوثات وبشكل وقدر أكبر من الكفاءة لاستخدام الموارد الطبيعية، وكذلك المعالم الخاصة بالابتكار».