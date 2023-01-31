رئيس الأسقفية يودع سفير مفوضية الأمم المتحدة بالقاهرة

ودع الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بابلو ماتيو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة بالقاهرة في زيارة ودية، وذلك قبيل انتهاء مدة عمله بمصر.

دور مصر الريادي في خدمة اللاجئين

وأثنى الطرفان على دور مصر الريادي في خدمة ورعاية اللاجئين، بالإضافة للخدمة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لهم بداية من دخولهم مصر.

كما شكر رئيس الأساقفة ممثل المفوضية على فترة عمله في مصر خلال السنة ونصف الماضيين، التي كان لها تأثير كبير في مهام خدمة اللاجئين، وتوطيد سبل التعاون مع الكنيسة الأسقفية من خلال مشروع سبل المعيشة التابع لقطاع خدمة اللاجئين بالكنيسة.

العلاقات بين الكنيستين

وفي وقت سابق، زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، برفقة القس يشوع يعقوب العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك وذلك بمقر أسقف الكاثوليك، بمدينة السادس من أكتوبر.

تجاذب الطرفان أطراف الحديث حول تقوية العلاقات التي تجمعهما في ظل الاهتمامات المشتركة، إذ أكد رئيس الأساقفة على أواصر المحبة التي تجمعهم، كما تحدثوا عن بعض القضايا التي تهم الكنيسة المعاصرة في الوقت الحالي.