محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: البريطانيون عجزوا عن مواجهة غلاء المعيشة

كشف الدكتور أمجد سلفيتي المحلل السياسي، عن السبب الرئيسي وراء مواصلة إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا، إذ ذكر أن ذلك يرجع لرفضهم العرض المقدم إليهم بشأن نسبة الزيادة في أجورهم التي بلغت 8%، موضحًا أن عمال السكك الحديدية يرون أن نسبة الزيادة لا تفي احتياجاتهم أو تلبي متطلبات العمل.

البريطانيون عجزوا عن مواجهة غلاء المعيشة

وأضاف «سلفيتي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التضخم في بريطانيا أصبح غير مقبول لدى المواطنين الذين عجزوا عن مواجهة غلاء المعيشة، لذلك تعطلت حركة القطارات، أمس الجمعة، في بريطانيا، عقب مطالبة عمّال السكك الحديدية بزيادة أجورهم وبظروف عمل أفضل.

الأزمة الاقتصادية البريطانية سببها السياسات الخاطئة لحزب المحافظين

وأوضح المحلل السياسي، أنَّ أحد أسباب الإضرابات غلاء المعيشة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانيا، وتراجع الجنيه الإسترليني، مؤكدًا أنَّ الأزمة الاقتصادية البريطانية سببها السياسات الخاطئة لحزب المحافظين، ويعد الإضراب هو الثاني خلال ثلاثة أيام، بعد مشاركتهم في إضرابات المعلمين ومسؤولين حكوميين.