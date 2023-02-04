انطلاق مبادرة «هنجملها» في جامعة الأزهر بزراعة 1000 شجرة مثمرة

قامت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة برئاسة المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس الأمناء، بزراعة 1000 شجرة مثمرة بالحرم الجامعي في مدينة نصر.

مبادرة هنجملها بجامعة الأزهر

وأعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن زراعة ألف شجرة مثمرة في حرم جامعة الأزهر يأتي دعمًا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة مثمرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ودعا رئيس الجامعة، عمداء الكليات، إلى دعم هذه المبادرة على مستوى كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ للتأكيد على ريادة وتمييز جامعة الأزهر بعد أن عقدت المؤتمر الدولي الثالث للمناخ نهاية العام الماضي.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن زراعة ألف شجرة مثمرة بأيدي منسوبي الجامعة يعد انعكاسًا وإدراكًا من جامعة الأزهر لمسؤولية الحفاظ على البيئة وتوفير المناخ المناسب، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها تحسين الأداء البيئي، ورفع الوعي العام، وزيادة رقعة المساحة الخضراء بالحرم الجامعي التي يترب عليها خفض البصمة الكربونية.

وأكد صديق، استمرار حملة التشجير التي أطلقتها جامعة الأزهر تحت عنوان «ازرع شجرة مثمرة باسمك»، التي تعد هدية للأجيال القادمة، ولمسة طيبة في بث روح الأمل والتفاؤل، مشيرا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة الأشجار عندما قال: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا».

وأوضح أن الفسيلة يقصد بها شجرة النخيل وهي لا تثمر إلا بعد سنوات من غرسها، فبجانب دعوة الحديث للعمل وعدم التكاسل يحث أيضا على فعل الخير، والأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال اللاحقة حتى في أحلك الظروف، مؤكدا أن هذا يسهم في نهضة الأمم.

أكبر حملة تشجير جامعية

ووجّه رئيس الجامعة، الشكر للمشاركين في المبادرة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، لافتًا إلى أن زراعة هذه الأشجار تأتي في إطار خطة ملف «الجامعة الخضراء جامعة صديقة للبيئة»؛ للوصول لأكبر حملة تشجير جامعية على مستوى العالم من خلال استغلال المناطق الفارغة بحرم الجامعة والإفادة منها، والعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء بجانب غرس مفاهيم جودة البيئة والاستدامة وتذويبها في الجيل الناشئ.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور لطفي دياب عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور ياسر حلمي وكيل كلية الدراسات العليا ومدير مكتب التميز الدولي بالجامعة، والدكتور الجندي شاكر، مسؤول ملف التنمية المستدامة، والدكتورة سناء أحمد، والدكتور طه عبد المعبود، من الدعم المتقدم والإغاثة، والدكتور محمد فاروق، الأستاذ بكلية الزراعة، والمهندس أحمد جابر صيام، عضوي ملف الجامعة الخضراء.