تفاصيل وشروط قرض البنك الأهلي لمشروع مدبغة بقيمة 3 ملايين جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول قروض لتمويل المشروعات من خلال برنامج «الأهلي بيزنس»، والذي يمول أنشطة تجارية وصناعية وخدمية وزراعية.

شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصناعية

وأوضح البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، شروط ومزايا قرض مشروع لتصنيع ودباغة الجلود في إطار برنامج «الأهلي بيزنس» للقطاع الصناعي، ليستهدف قرض «المدبغة» مصانع دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والأنشطة المرتبطة بها.

قيمة قرض البنك الأهلي: تصل لـ90% من قيمة الآلات والمعدات

ومن أبرز مزايا قرض المدبغة للمشروعات الصناعية، أنَّ الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 90% من تكلفة شراء الآلات والمعدات والمواد الخام، والذي تتراوح قيمته بين 2 مليون جنيه في حالة تقديم القوائم المالية و3 ملايين عند عدم توفرها.

كما يتيح البنك الأهلي لأصحاب المدابغ فترات سداد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى بأقساط متساوية، فيما يتباين سعر الفائدة أو العائد من القرض بحسب دخوله في إحدى مبادرات البنك المركزي المصري والتي توفر فائدة متناقصة أقل من 5% لدعم المشروعات الصغيرة، أو تلقي دعم من جهاز تنمية المشروعات ليتم حساب الفائدة وفقاً لآخر تسعير، أما في حالة الإقراض من موارد البنك فيتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

الأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة الشخصية سارية.

- السجل التجاري والبطاقة الضريبية.