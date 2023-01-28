أرباح مشروعات التصنيع الصغيرة: تصل إلى 1,044 مليون جنيه سنويا

يتجه العديد من الأشخاص نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق الأعمال الحرة أرباحا كبيرة، مقارنة بغيرها من المهن والوظائف ذات الدخل الثابت، فالعائد على التجارة لا يقل عن 30% في حالة ممارسة نشاط تمت دراسته بشكل جيد قبل بدء المشروع وإلقاء نظرة على التسويق والأسواق التي سيتم توزيع المنتجات بها.

أرباح مشروعات صغيرة ومتوسطة

رصدت «الوطن» أرباح مشروعات صغيرة للتصنيع وفقاً لدراسات جدوى أعدها جهاز تنمية المشروعات، ليتراوح صافي الربح السنوي بين 233,6 ألف جنيه و1,044 مليون جنيه.

المشروع الأول: تصنيع تكييف صحراوي

​وفقاً للدراسة الحكومية، فإنَّ فكرة مشروع تصنيع التكييف الصحراوي قائمة على الإحلال محل الواردات، واستغلال الطلب المحلي على المنتج وتوفيره محلياً، ما سيساهم في اكتساب خبرات تصنيعية جديدة.

وتابعت الدراسة، «سيساهم المشروع في تقليل استيراد مبرد الهواء الصحراوي مرتفع التكلفة، وإنتاجه محلياً، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي نسبياً، بالإضافة إلى توطين الصناعة وتقليل الاستيراد وتشغيل أيدي عاملة خاصةً أنَّ المشروع الواحد يساهم في تشغيل 9 عمال من بينهم عناصر الإدارة والفني والمساعد».

كما كشفت عن وصول الأرباح السنوية لمشروع تصنيع مبرد الهواء الصحراوي إلى 233,6 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح 370,8 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، مرجعة ذلك لارتفاع الطلب المحلي وقصر دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهرين.

المشروع الثاني: تصنيع فلاتر سيارات

يهدف مشروع تصنيع فلاتر السيارات إلى الحد من استيراد فلاتر الهواء ومكيفات السيارات، ما يساهم في زيادة الدخل القومي وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل لأكثر من 17 عاملا بالمشروع الواحد من مدير وفنيين ومساعد، بجانب اكتساب خبرات تصنيعية جديدة بالسوق المحلية.

أوضحت دراسة جدوى مشروع تصنيع فلاتر السيارات والتكييفات، أنَّ صافي الأرباح السنوية تقدر بحوالي 508 آلاف جنيه بنهاية العام الأول وذلك من بدء تشغيل للمشروع الجديد، فيما تصل إلى 1,044 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس.

​يشار إلى أنَّ دورة الإنتاج الواحد لمشروع الفلاتر وتكييف السيارة لا يتجاوز شهرين، ما يساعد على سرعة دوران المنتج بالسوق المحلية، والذي يرتفع الطلب عليه، وفقاً للجهاز الحكومي.