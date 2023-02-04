قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تدريبات روسيا بالدبابات (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «ردًا على دعم برلين لكييف.. تدريبات للدبابات الروسية بالذخيرة الحية».

وقال التقرير: «مع استمرار تقديم الإمدادات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لفرق الدبابات التابعة لها وهي تجري تدريبات عسكرية».

تدريبات بالذخيرة الحية

وأضاف: «التدريبات التي جرت بالذخيرة الحية في ساحة بمنطقة لينين جراد جاءت إجرءً مضادا ضد الموافقة الألمانية على تصدير الدبابات إلى أوكرانيا».

وتابع: «وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن هذه التدريبات شهدت ضرب الدبابات أهداف متعددة بما في ذلك مركبات مدرعة على مسافات مختلفة تصل إلى 5 آلاف متر».

واستطرد: «موسكو على لسان سفيرها في واشنطن انتقدت الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة لأوكرانيا، وعدته تصعيدا يستهدف الحاق هزيمة استراتيجية في روسيا».

وأوضح: «وفي العاصمة الأوكرانية كييف يبدو أن قرار إرسال دبابات إليها رفع معنويات قواتها، هذا ما بدا جليا في تصريحات وزير الدفاع الأوكراني الذي قال إن هذه الدبابات ستكون قبضة من حديد في هجوم مضاد تشنه كييف لاختراق الخطوط الدفاعية الروسية».

أهمية التدريبات الروسية

وأشار: «التدريبات الروسية في لينين جراد التي كان فك حصارها حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ودبابات ليوبارد الألمانية في ساحة المعركة الأوكرنية قريبا، مفارقة رصدها في وقت سابق الرئيس الروسي بوتين محذرا من أن موسكو لديها الوسائل للرد على كل هذه الأسلحة الغربية».