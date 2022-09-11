القوات الأوكرانية تعلن تدمير 3 مستودعات ذخيرة روسية و8 دبابات في خيرسون

دمرت القوات الأوكرانية، مستودعات الذخيرة الروسية و8 دبابات في «إقليم خيرسون» الواقع جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

القوات الأوكرانية تدمر طائرة بدون طيار من طراز «أورلان 10»

وأعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقتل 80 من القوات الروسية، وتدمير معبر بالقرب من «نوفا كاخوفكا» جنوبي البلاد، و3 مستودعات ذخيرة للجيش الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت قياة العمليات الجنوبية، إلى تنفيذ 10 غارات جوية على مواقع القوات الروسية جنوبي البلاد، مضيفة أن القوات الأوكرانية دمرت 17 عربة أفراد مدرعة، طائرة بدون طيار من طراز «أورلان 10».

قصف روسي يستهدف وسط مدينة «دنيبرو»

من جانبه، أشار مسؤول أوكراني، إلى قصف روسي استهدف وسط مدينة «دنيبرو» خلف عددا من المصابين بين المدنيين

وقال رئيس بلدية «دنيبرو»، بوريس فيلاتوف، على «تليجرام»، إن الروس قرروا تهنئة الأوكرانيين في يوم المدينة، مشيرا إلى قصف مركز «دنيبرو» بصاروخ.

وفي وقت سابق، قال «البنك الدولي»، إن الحرب تسببت في أضرار في أوكرانيا بأكثر من 340 مليار دولار لأوكرانيا، فيما أشار رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، ردا على أسئلة خلال مؤتمر «يالطا السنوي للاستراتيجية الأوروبية»، إلى استمرار الدمار.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، خلال اتصال هاتفي، عن أملهما بإقامة تعاون وثيق لمواجهة التحديات المشتركة بدءا بدعم «كييف» والاستجابة لتداعيات الحرب «الروسية الأوكرانية» على صعيدي انعدام الأمن الغذائي وأسعار الطاقة.