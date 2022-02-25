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دبابات روسية تنتشر في الطريق السريع ببلدة كوزاتسكي في كييف (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
10:00 ص | الجمعة 25 فبراير 2022
دبابات روسية

دبابات روسية

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مقطع فيديو، أظهر انتشار دبابات روسية في الطريق السريع ببلدة كوزاتسكي في كييف، في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وكان مراسل قناة «إكسترا نيوز»، قد صرح بأن القوات الروسية تشتبك مع القوات الأوكرانية على بعد 40 كم من كييف.

ووردت أنباء للقناة، فجر اليوم، بوجود اشتباكات بالقرب من مطار كييف، مع بقاء المدنيين داخل الملاجئ هربا من الحرب.

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بقلم شريف سليمان