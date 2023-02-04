محمد بركات: ياسر رزق كان صحفيا موهوبا بالفطرة

قال محمد بركات، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، إن ياسر رزق مثال للصحفي الوطني المتميز، حيث كان حريصا على تثقيف نفسه وتطوير ذاته بشكل دوري.

حفل تأبين الكاتب الراحل ياسر رزق

وأضاف بركات، في حديثه عن شخصية الكاتب الراحل ياسر رزق وقال «ياسر رزق عندما حضر إلى مؤسسة أخبار اليوم رأيت فيه شابا دؤوبا يزحف دائما نحو القضايا الشاغلة بالرأي العام وكان دائم الحرص على تدوين كل لحظات التاريخ والمواقف الشخصية لرموز السياسة حيث كان يتميز بقدرات تحليلية للأشخاص بمجرد التحاور معهم».

وتابع: «وفاة ياسر رزق تلقيتها بكل أسى كونه أحد رموز الصحافة المصرية وأحد أبناء المهنة اللذين ظلوا سنوات يدافعون عنها بكل شجاعة لا سيما موقفه التاريخي ضد حكم جماعة الإخوان وظهر ذلك في كافة مقالاته».

واختتم رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق حديثه، مشيدا بشخصية الكاتب الراحل قائلا «ياسر كان وطنيا مخلصا زميلا خدوما خاض معارك وطنية كثيرة لكن غلبته معركة المرض».

نقابة الصحفيين تستضيف حفل تأبين ياسر رزق

جاء ذلك خلال حفل تأبين أقامته نقابة الصحفيين مساء اليوم بحضور أفراد أسرة الكاتب الراحل وعدد أصدقاء الأسرة المقربين وكبار رجال الصحافة.