التفاصيل الكاملة لمسابقة القرآن الكريم وفهم معانيه في مصر.. رفع إجمالي الجوائز

تعد فعاليات احتفالية المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تمتد على مدار خمسة أيام اعتباراً من اليوم السبت الموافق 4 فبراير وحتى 8 من الشهر نفسه من أهم فعاليات المصرية على مستوى العالم الإسلامي.

زيادة عدد الدول المشاركة في المسابقة

يتزايد كل عام عدد الدول التي تشارك في المسابقة العالمية، حيث بلغ عدد الدورة 29 للقرآن الكريم، و108 متسابقين من جنسيات مختلفة من 58 دولة حول العالم من بينها 33 دولة إفريقية، حسب ما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما يشارك بالمسابقة 7 محكمين من 7 دول هي «مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان»، بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن

وجاءت جوائز المسابقة العالمية للقرآن على النحو التالي:

في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا، وتبلغ الجائزة الأولى 250 ألف جنيه، والجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا تبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 ألف جنيه والجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

أما الفرع السادس فهو ذوو الهمم، (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.

الرئيس يكرم الفائزين بليلة القدر

وأعلن وزير الأوقاف، إنه سيتم تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في احتفالية ليلة القدر في الـ27 من رمضان المقبل، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرم الفائزين في المسابقة ومنحهم شهادات تقدير، أثناء احتفال الرسمي بليلة القدر.