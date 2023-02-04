قناة الحياة تبرز إنشاء أول مركز طب أسرة بالوحدة المحلية لقرية سند بسط في الغربية

عرضت قناة «الحياة» تقريرا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول مركز طب أسرة بالوحدة المحلية لقرية سند بسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية».

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ مركز طب أسرة قرية سند بسط يقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

40 مليون جنيه تكاليف إنشاء المركز

مركز طب أسرة قرية سند بسط مقام على مساحة 1600 متر مربع بارتفاع 3 طوابق، وأفاد التقرير بأن تكاليف إنشاء المركز 40 مليون جنيه.

وأفاد التقرير بأن 65% نسبة تنفيذ العمل بمركز طب أسرة قرية سند بسط التابعة لمركز زفتى، كما أن العمل به يوفر 40 فرصة عمل يوميا.