تردد أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للاندية 

يهتم عشاق القلعة الحمراء وكرة القدم في كل مكان بمعرفة تردد أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية مباشر، والتي تقام اليوم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة على الأراضي المغربية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل مجانا بكأس العالم للأندية

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل تردد أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للاندية مباشر، أمام منافسه سياتل مجاناً بدور الثمانية من مونديال الأندية.

تردد أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم للاندية مباشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان رسمي لها، إذاعة مباراة الأهلي ومنافسه سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويمكن ضبط التردد لقناة «أون تايم سبورت الأرضية» عبر الريموت كنترول كالآتي:

- اختيار قائمة القنوات.

- اختيار زر «توليف إعداد القناة - توليف تلقائي».

- اختيار «بحث رقمي»، واختيار قناة أون تايم سبورت.

الأهلي يسعي لبلوغ نصف النهائي خلال المشاركة الثامنة بكأس العالم للأندية

وحقق المارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر الفوز في الجولة الافتتاحية بثلاثية مقابل لا شىء أمام منافسه أوكلاند سيتي بأقدام «حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو»، بعدما قدم الفريق أداءً مميزا خلال المباراة الأولى له بكأس العالم بمشاركته الثامنة.

تشكيل الأهلي أمام سياتل بالدور ربع النهائي من مونديال الأندية

و جاء التشكيل الرسمي والنهائي للنادي الأهلي أمام سياتل بكأس العالم للأندية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا.