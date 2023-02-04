خطوات إضافة تردد القناة الأرضية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق البث الأرضي لمباراة الأهلي بكأس العالم للأندية خلال الدور ربع النهائي من منافسات البطولة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام.

تفاصيل بث مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر هذا الخبر لفترات طويلة، حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات الأهلي في البطولة على التلفزيون في المنزل، ما يجعل الكثير من مشجعي النادي يبحثون عن كيفية مشاهدة المباراة عبر القناة بعد حصولها على حقوق بث المباراة.

وتحرص بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، وخصوصا الخدمات الرياضية الخاصة ببث المباريات، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن بث قناة أون تايم سبورت الأرضية لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي، والتي جاءت كالتالي:

كيفية مشاهدة قناة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية عبر قناة أون تايم سبورت

تذاع مباراة الأهلي وسياتل اليوم، عبر قناة «أون تايم سبورت الأرضية» ليتم إذاعتها عبر القناة الأرضية للقناة، والتي يتم ضبطها من خلال الأريال الهوائي على التلفزيون، بالخطوات التالية:

- يجب التأكد أولا من أن جهاز التلفزيون يدعم خاصية الهوائي، ثم قم بتركيب الهوائي الأرضي في المكان المخصص له في التلفزيون.

- ثم قم بتوجيهه الهوائي في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

- وبعد ذلك قم بتوصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

- ومن خلال ريموت التلفزيون توجه إلى القائمة، ثم اختار قوائم البحث عن الإرسال الأرضي، وبعد الانتهاء منه اضغط على موافق، لتظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية، ضمن القنوات التي تم تنزيلها على الهوائي الأرضي.

- وتنقل المباراة فضائياً أيضاً عبر مجموعة القنوات الآتية «القناة المغربية الرياضية، قناة SSC السعودية، قناة aea العراقية».

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الأهلي المصري وسياتل الأمريكي مساء اليوم السبت في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وفي الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات، بينما يتم إذاعتها في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 5 بتوقيت جرينتش.