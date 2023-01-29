تردد قناة أون تايم سبورت.. مباريات وبرامج رياضية وتحليلية

يهتم الكثير من عشاق كرة القدم بالبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات، فمنذ إطلاق القناة وهي تستحوذ على الكثير من البطولات الهامة، من خلال الحصول على حقوق بثها ومنها بطولات الدوري، والكأس، والسوبر المصري، وبث بعض من مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب بث القناة بطولات أخرى غير كرة القدم ومنها كرة التنس، والسلة وغيرها من الرياضيات المختلفة التي تهم متابعي الرياضة بشكل عام.

برامج عديدة تقدمها قناة أون تايم سبورت للمشاهدين

وتقدم القناة للمشاهدين العديد من البرامج المميزة، منها «استوديو التحليل»، والذي ينطلق قبل كل مباراة وبعدها، ويضم مجموعة مميزة من المحللين لتحليل مجريات المباراة، إلى جانب برامج أخري مختلفة ومتنوعة ومنها «جمهور الثالثة- ستاد مصر- ملعب أون تايم- الدقيقة 60- ستاد اليد- كل الملاعب- مونديال مصر- ملاعب الأبطال- مساء أون تايم»، وهو ما يدفع المهتمين بالرياضة إلى البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت، عبر القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة برامجها المميزة.

ويستعرض موقع «الوطن»، من خلال هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023، عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المباريات الرياضية، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات، عن طريق الآتي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2 الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.