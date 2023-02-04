كيف تشاهد مباراة الأهلي وسياتل اليوم مجانا؟.. اضبط التردد الأرضي الآن

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان رسمي لها، عن إذاعة مباراة الأهلي ومنافسه سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

«المتحدة» تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم

وأوضحت «المتحدة» حصولها على حقوق بث المباراة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام، إذ حصلت على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

خطوات مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية، عن طريق ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية من خلال جهاز الريموت كنترول عبر الخطوات الآتية:

- اختيار قائمة القنوات.

- اختيار زر «توليف إعداد القناة - توليف تلقائي».

- اختيار «بحث رقمي»، واختيار قناة أون تايم سبورت.

وتبث المباراة فضائياً عبر القنوات الآتية «القناة المغربية الرياضية - قناة SSC السعودية الرياضية».

تشكيل الأهلي لمواجهة سياتل بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية

وقد أعلن منذ قليل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمود كهربا.

الأهلي يسعى لتخطي عقبة سياتل وتحقيق ميدالية بكأس العالم خلال المشاركة الثامنة

واستطاع النادي الأهلي الفوز في المباراة السابقة بثلاثية مقابل لا شيء على منافسه أوكلاند سيتي خلال الجولة الافتتاحية من كأس العالم للأندية، ويسعى للفوز على نادي سياتل في الدور ربع النهائي من البطولة والصعود إلى الدور نصف النهائي، لمواجهة نادي ريال مدريد وتحقيق حلم الحصول على ميدالية بكأس العالم للأندية خلال المشاركة الثامنة للفريق.