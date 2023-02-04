طاهر أبو زيد في ندوة بمعرض الكتاب: نحتاج مراجعة منظومة الرياضة بالكامل

قدم طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر لكرة القدم سابقا، ووزير الشباب والرياضة الأسبق وصفة لإصلاح منظومة الرياضة في مصر خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يديرها إبراهيم عبد الجواد.

قال طاهر أبو زيد: «أنا لست بعيدا عن المشهد الرياضي، لكن لكل مرحلة رجالها سواء في الرياضة أو وزارة الشباب ، ومصر داىما معطاءة برجالها ومواهبها ولم أقصر في تقديم المشورة وتحت أمر بلدنا دائما».

وأضاف أبو زيد في ندوة معرض الكتاب: «نحن نحتاج مراجعة منظومة الرياضة المصرية بالكامل، وعلينا أن نستعين بالكفاءات من المدربين، ووضع ضوابط في لائحة داخلية لتنظيم اللعبة ومنح فرص للناشئين».

وتابع نجم الأهلي سابقا: «الدوري المصري لا يعرف جدوله أحد، والمباراة تلعب ولا يحضرها أحد، بسبب تغيير الجدول كل فترة وليس لدينا إلا عدد محدود من اللاعبين المصريين المحترفين، أبرزهم محمد صلاح في حين أن الأفارقة والعرب يصدرون لاعبيهم الأقوياء».

دعم وزارة الشباب والرياضة

وواصل: «اتحاد الكرة يحتاج دعم وزارة الشباب والرياضة، ليكون فاعلا ومؤثرا، نحتاج تولي جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام وثبات جدول الدوري تحت أي ظرف وأن يكون استقدام لاعب أو مدرب بضوابط حفاظا على أولادنا الموهوبين».

أبو زيد: محمد صلاح موهبة فذة

وأردف: «أنا ضد دفع الملايين في لاعبين مغمورين لأن المبالغة في وجود الأفارقة في الأندية المصرية قتل الناشئين المصريين، مصر ولادة في جميع المجالات فمثلا لدينا محمد صلاح نجم ليفربول موهبة فردية فذة ووصل بالروح الإصرار والمثابرة والاجتهاد، والتوفيق وهو نموذج مصري يحتذى به، محمد صلاح فخر مصر والعرب فنيا وأخلاقيا».

وأشار إلى أن الإعلام الرياضي أكثر من الجمهور، والبرنامج الرياضي يستغرق 8 ساعات، وفي بعض الأحيان يصيب الجماهير بالملل.