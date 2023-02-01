«الشباب والرياضة» تعقد اجتماعا موسعا لـ«دعم المبادرات المجتمعية»

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، والإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالأمس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، ذلك في ضوء مناقشة دعم المبادرين والموجهين للمبادرات المجتمعية بمحافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعم و تطوير مكونات خُطة المبادرات المجتمعية للوصول الى الأثر المرجو من خلال دعم شباب المبادرين والموجهين للمبادرات المجتمعية وإكسابهم مهارات التنوع، والشراكة والابتكار، والتوزيع الزمني، والشمولية من حيث الفئات المستهدفة، الاستدامة بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

تمكين الشباب وريادة الأعمال

حضر الاجتماع كل من إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ومنال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب وريادة الأعمال، وراندا البيطار مدير عام برلماني الطلائع والشباب، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية.

دعم المبادرات الشبابية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي

وناقش الاجتماع سُبل دعم المبادرات الشبابية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وفرصة للتشبيك بين الشباب لتطوير أفكار مبتكرة (فنية، تكنولوجيا، مبنية على دعم المجتمع)، وربطها بالقضايا المجتمعية الحالية، حيث يتم توفير برنامج شامل لتطوير الأفكار باستخدام منهجية التفكير التصميمى (Design thinking)، وبحسب اختيار الشباب سيتم ربطها بصورة عملية بواحده أو أكثر من القضايا المجتمعية المعنى بها المشروع سواء «المساواة في النوع الاجتماعي، دمج الأشخاص ذوى الإعاقة، قضايا السكان والصحة الإنجابية وسوف يتم تقديم منحة مالية للشباب لتنفيذ أفكار مبادراتهم.