الإعلام الرياضي لـ«المتحدة».. منظومة خالية من التعصب والكراهية

«الانتماء والرياضة» علاقة وثيقة الصلة، لا يمكن ذكر كلمة منهما دون استدعاء الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصداقية فى نقل المعلومة، فعليك ترك ميولك على عتبة بوابتك الإعلامية، وارتداء عباءة الحيادية، وهو الزى الرسمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى حققت طفرة فى الإعلام الرياضى، منزوع التعصب وخطاب الكراهية.

طفرة غير مسبوقة قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دون الانحياز للعبة على حساب أخرى، أو لفصيل رياضى دون الآخر، من خلال إطلاق شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، من أجل نقل جميع مباريات الدوريات المحلية بشكل حصرى، على مستوى جميع الألعاب الشعبية أو الشهيدة، كما يطلقون عليها، إلى جانب استحداث إذاعة للرياضة «أون سبورت إف إم» لتغطية الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية.

«أون تايم سبورتس».. العب الصورة تطلع حلوة

مشروع الشركة المتحدة للإعلام الرياضى، لم يترك شيئاً للمصادفة، فبوضوح ظهرت معالم التخطيط لكل حدث وكل برنامج يظهر على شاشات «أون تايم سبورتس»، أو يُبث عبر إذاعتها، لعل أبرزها الحصول على حق إذاعة كأس العالم لكرة اليد بشكل حصرى، التى استقبلتها الأراضى المصرية العام المنقضى، وشهدت متابعة كبيرة على مستوى واسع، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توسعت الشبكة لتحصل على حقوق بث دورى أبطال أوروبا لكرة اليد، ومنافسات كرة السلة الإسبانية، وبطولة العالم للجمباز الفنى، إلى جانب بطولة العالم للسلاح التى أقيمت فى مصر مؤخراً.

ولم تتجاهل الشركة المتحدة كرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية، فعبر شاشات «أون تايم سبورتس»، قامت ببث مباريات الدوريات المحلية؛ الدورى الممتاز، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية، يتخلل كل ذلك استوديو تحليلى، من أجل أن يدخل المشاهد فى أجواء الحدث، والاستماع إلى آراء أفضل المحللين فى مصر، كما تستعين بآراء وخدمات العديد من النجوم السابقين.

«المتحدة» تقدم فرصة ذهبية لكوكبة من الشباب تعاون كامل مع الهيئة الوطنية للإعلام

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة ذهبية لكوكبة من الشباب، من أجل الظهور فى القنوات الرياضية، سواء من خلال تقديم البرامج أو الوجود فى الاستوديو التحليلى، لتؤكد أن الشباب هم الكنز الذى يجب الحفاظ عليه وإبرازه والاستفادة منه، وبالفعل وفرت الفرص والمساحة التى نجحوا من استغلالها من خلال إظهار إمكانياتهم ومواهبهم، وأصبح لدى الإعلام الرياضى مخزون من الكوادر الإعلامية الشبابية الجديدة. الكوادر التى أعدتها الشركة، من أجل قيادة الإعلام الرياضى فى الفترة الماضية والمقبلة، لم يكن لمجرد الظهور، ولكن لتوثيق وتصدير لغة جديدة للإعلام وكود رياضى جديد، تلتزم به القنوات الرياضية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتخصصة، سعياً خلف احترام مشاعر كل الأطراف المتنافسة، بداية من اللاعبين والأندية، مروراً بالمدربين ووصولاً إلى الجماهير، مع الحرص على الابتعاد وبشكل تام عن أساليب السخرية والاستهزاء، الأمر يتعلق فقط بمناقشة الحدث الذى يفرض ذاته على الساحة، وتقديم محتوى يليق بالمشاهد مهما اختلفت فئاته.

ولم تغفل تطوير جودة البث والصورة، من خلال استخدام كاميرات على أعلى مستوى، لعل أبرز تلك التحركات نقل المباريات الكبيرة، باستخدام 20 كاميرا بتقنية 4k، وفى إطار جهود الشراكة بين «المتحدة» والتليفزيون المصرى، سيتم نقل المباراة بالوحدة 24 بتقنية 4k، وذلك بـ24 كاميرا لتغطية كافة أرجاء الملعب، ومن بينها كاميرا درون للتصوير الفضائى، من أجل الخروج بالمباراة بأفضل صورة ممكنة.

تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على التعاون الكامل مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية لتطوير ما يتم تقديمه عبر شاشاتها لدوام تحقيق الاتزان والوصول إلى الغرض من الرسالة الإعلامية الرياضية.