تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي: اشتري شقة وقسط على 20 سنة

يعد اقتناء وحدة سكنية إحدى ضروريات الحياة وتلبية لاحتياجات الإنسان الأساسية وهي المسكن، ولذلك تتنافس البنوك المحلية على تمويل شراء شقة عبر منتجاتها المتنوعة من القروض العقارية للأفراد.

ويقدم بنك QNB الأهلي قرض التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية، والذي يتميز بسعر الفائدة المخفض والمدعم من البنك المركزي المصري في اطار مبادرته لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى عدم وجود وبدون أي أعباء تمويلية إضافية.

مزايا قرض بنك QNB الأهلي للتمويل العقاري

- قيمة قرض QNB الأهلي تصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية.

- إتاحة فترات سداد تصل حتى 20 عاما، وفقا للقدرات والمالية وإمكانيات السداد للعميل.

- إصدار وثيقة تأمين على الحياة لصاحب القرض مجاناً طوال فترة السداد.

- إمكانية دمج دخل الزوج أو الزوجة للحصول على قيمة تمويل أعلى، بشرط أن يتم إدخال الشريكين في التعاقد على الوحدة

- عدم وجود أية مصاريف تمويلية إضافية، مثل المصروفات الإدارية ومصاريف التقييم.

- إمكانية تطبيق القسط المتزايد طوال مدة التمويل.

شروط الحصول على تمويل عقاري لمحدودي الدخل

- القرض متاح للمواطنين للمصريين فقط.

- التمويل العقاري يُمنح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والعملاء الذين يصعب إثبات دخلهم.

- سعر العائد مدعم طوال مدة القرض، ووفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي المصري.

- الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية الممولة يتم تحديده من صندوق الأسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- يجب ألا يقل عمر صاحب القرض عن 21 عاما كحد أدنى، وألا يزيد عن 60 عاما للموظفين و65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة بنهاية مدة القرض.