هل يمكن شراء شقق الإسكان الجديدة بنظام التمويل العقاري؟، سؤال تداوله عدد من المواطنين عبر محركات البحث، تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد 22 ألف وحدة سكنية ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

هل يمكن شراء شقق الإسكان الجديدة بنظام التمويل العقاري؟

وجاءت الإجابة على هذا التساؤل، ضمن كراسة الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان المتوسط، الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يمكن للسادة حاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ70 % من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وفق القواعد المعمول بها، مع الإلتزام بسداد آية مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجلها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

و«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد شقق الإسكان الجديدة، وفقا لكراسة شروط شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة».

نظام سداد شقق شقق الإسكان الجديدة

- أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، أسعار الدور الأرضي والأخير.

- الأدوار المتكررة من الأول وحتى الرابع العلوى تضاف نسبة تميز قدرها 5 % للسعر المحدد لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5%من قيمة الوحدة، والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

- يتم تحديد قيمة تقديرية 1%من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، يسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

- سداد مصاريف التعاقد المقررة وفق القواعد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز، عداد كهرباء، عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

- سداد مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز بأحد وسائل الدفع التالية: (سويفت كود HDBKEGCAXXX، بنك التعمير والإسكان– فرع الدقي، ACH عن طريق كافة البنوك لحسا بنك التعمير والإسكان ــ فرع الدقي، تحويل نقدي على حساب بنك التعمير واالسكان ــ فرع الدقي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي، رقم بطاقة الرقم القومي سارية).

- استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1%مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر، تبدأ من يوم 26/03/2023 حتى 04/05/2023.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق.

- باقي ثمن الوحدة الـ70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصري.

- يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- في حالة التأخير عن سداد دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2 + %5.0 %مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.