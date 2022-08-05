«عايز شقة؟».. تفاصيل قرض التمويل العقاري في 3 بنوك حكومية

يبحث كثيرون عن شراء وحدات سكنية عبر التمويل العقاري التي تقدمها البنوك المصرية، خاصة البنوك الوطنية «الأهلي ومصر والقاهرة»، وتقدم «الوطن» خطوات الحصول على قرض التمويل العقاري عبر الثلاثة بنوك وطنية في التقرير التالي:

أولًا البنك الأهلي المصري

منح البنك الأهلي المصري لعملائه فرصة الحصول على قرض التمويل العقاري، وفقاً للإعلانات والمبادرات التي يقدمها صندوق التمويل العقاري، وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت، حدد البنك عددًا من الشروط والمواصفات والتعليمات التي يستطيع العميل أن يحصل من خلالها على قرض تمويل عقاري؛ للحصول على وحدات سكنية يمولها صندوق التمويل العقاري المصري.

وحول شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي، يحدد الدخل الشهري وفقاً لإعلان صندوق التمويل العقاري، مع عدم امتلاك المتقدم أي وحدة حتى في حالة الميراث، ولا تقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا تتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب.

والقرض للمصريين المقيمين فقط، ومدته لا تزيد عن 20 سنة، بينما تحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري، وفقًا للإعلان المعلن، وتصل الدفعة المقدمة 20% من سعر الوحدة، وبحد أقصى 40% وتصل قيمة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة.

ثانيًا بنك مصر

يقدم بنك مصر تمويلًا عقاريًا لشراء وحدة سكنية حتى 1.1 مليون جنيه لمتوسطي الدخل «شريحة أولى من الدخل»، ويصل التمويل إلى أكثر من 1.1 مليون جنيه لمتوسطي الدخل «شريحة ثانية من الدخل»، في حين يقدم تمويلًا عقاريًا لمحدودي الدخل، وفقًا لما يحدده الإعلان الصادر من صندوق التمويل العقاري، والحد الأدنى لمقدم الوحدة السكنية يمثل 10% من قيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، وتصل إلى 15% بالنسبة للوحدة بالنسبة لمتوسطي الدخل شريحة أولى، وتزيد إلى 20% بالنسبة لمتوسطي الدخل شريحة ثانية.

بينما يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه للأعزب من محدودي الدخل، ويزيد إلى 10 آلاف جنيه من متوسطي الدخل، بينما الحد الأقصى للدخل الشهري للمتزوج 6000 جنيه من محدودي الدخل، ترتفع إلى 14 ألف جنيه من متوسطي الدخل.

وحول شروط الوحدة السكنية المراد تمويلها عبر بنك مصر لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة السكنية، وبغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي كاملة التشطيبات (جاهزة للسكن)، كاملة المرافق (كهرباء - مياه) الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها ثمة مخالفات.

ثالثاً بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة تمويلًا عقاريًا للوحدات السكنية بأسعار الفائدة المنخفضة، بدعم من البنك المركزي المصري (CBE) وصندوق التمويل العقاري (MFF)، لتمويل الأفراد ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط؛ ​​من أجل شراء وحدات سكنية في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للوائح البرنامج.

ووفقاً للموقع الرسمي لبنك القاهرة على الإنترنت؛ لا يقل العمر عن 21 سنة وفترة سداد تصل إلى 20 سنة والحد الأدنى للدفعة المقدمة من سعر الوحدة هو 15%.