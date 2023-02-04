«تحالف العمل الأهلي» يثمن توجيه عوائد منتدى شباب العالم لمبادرات ومشروعات تنموية

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إعلان إدارة منتدى شباب العالم، عدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى بشكله السنوي المعهود بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر

وقال التحالف، في بيان له، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم يعكس وعي وطنى كبير للتداعيات الإنسانية والاقتصادية تجاه الأزمات العالمية المتتالية التي يعيشها العالم، وما تمثله من أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين.

دعوة لتنفيذ التنمية

وأوضح التحالف أنه سوف يشارك وبقوة في تنفيذ ما أعلنته إدارة منتدى شباب العالم من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر؛ بما يحقق الهدف العام لجعل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سُبل تحقيقها.

وأعلن التحالف، أنه يعمل على تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا ضمن مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف مؤخرا لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر، التي تستهدف تحسين دخل صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين.

قرار إدارة منتدى شباب العالم

وأشار التحالف إلى أن إعلان إدارة منتدى شباب العالم إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين يتكامل مع توجه التحالف بإطلاق عدد من برامجه الهادفة إلى ترسيخ قيم التطوع ودعم الشباب المصري في المشاركة بفاعلية في صناعة الجمهورية الجديدة، وأنه في هذا الإطار يرحب بالمشاركة في إطلاق منصة منتدى شباب العالم كونها نقطة تلاقِ للمتطوعين بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية، التي تستهدف الدول الفقيرة والمتضررة سواء من الحروب والنزاعات أو التداعيات المناخية، كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة.