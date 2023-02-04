وزير قطاع الأعمال في زيارة مفاجئة لشركة النصر لصناعة المطروقات

أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة المطروقات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

الالتزام لمعايير الجودة

تابع المهندس «عصمت»، خلال الزيارة، سير العمل داخل الشركة، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والحماية والسلامة المهنية، وبرامج الصيانة المختلفة ومدى توافر قطع الغيار اللازمة لمعدات التشغيل، ووسائل التسويق وطرق البيع، والالتزام بتوقيتات عقود الإنتاج، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال فترة زمنية لتأمين استمرار الإنتاج.

تفقد المهندس محمود عصمت، عنابر الإنتاج المختلفة ومنها عنبر الطرق الثقيل والطرق الخفيف والطرق الحر، بالإضافة إلى عنابر المعاملات الحرارية والإسطمبات والتشطيب وصناعة السلاسل والليزر وقطع الغيار والمخزون.

إغلاق اللوحات بشكل محكم بمشروع إحلال الغاز

راجع المهندس «عصمت» عمليات استلام مشروع إحلال الغاز الطبيعي بديلا عن السولار، ووجه بضرورة إغلاق اللوحات بشكل محكم ووجود ترقيم ثابت للأجزاء ومراجعة مدى قدرتها على تحمل العمل في الأماكن الخطرة.

كيفية تشكيل الصلب

استمع المهندس محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل المتواجدين حول خطة عمل الشركة والجهات المتعاقدة معها وأهمية تلك الصناعة في تشكيل الصلب بالطرق الحر لتوفير مستلزمات السكة الحديد وأجزاء من السيارات واللواري والجرارات، بالإضافة إلى قطع الغيار اللازمة لمصانع الأسمنت والسكر وأعمال استصلاح الأراضي.

جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة المطروقات هي الرائدة في الشرق الأوسط وأحد الركائز الأساسية في قطاع صناعات الصلب ومن أكبر مصانع المطروقات في مصر والشرق الأوسط وأنشأت عام 1960 - كصناعة تحويلية وسيطة لإنتاج المطروقات والصناعات الحديدية.