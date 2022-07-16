إزالة تعديات على 47 فداناً ملك القابضة للصناعات المعدنية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، لتنفيذ قرار إزالة تعديات على مساحة 47 فدان من أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بناحية قرية «أبويط»، التابعة لمجلس قروي «أنفسط» بدائرة مركز الواسطى.

وأشرف السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء سامي علام، على تنفيذ قرار إزالة التعديات على جزء من الأراضي المخصصة للشركة، وذلك بحضور ممثلين عن الشركة، والمحاسب محمد بكري، رئيس مدينة الواسطى، واللواء أسامة يونس، مساعد مدير أمن بني سويف.

إزالة 150 حالة تعديات على أراضي الشركة

وتمكنت الحملة من إزالة أكثر من 150 حالة تعديات، معظمها أسوار ومنازل مخالفة غير مأهولة وغير مكتملة، على مساحة 47 فداناً من إجمالي المساحة الكلية المملوكة للشركة، والتي تزيد على 380 فداناً، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، من خلال 5 لوادر و4 سيارات نقل، وسيارة كهرباء وسيارات من المجلس القروي، وتم رفع الأنقاض وتسليم الأرض خالية من التعديات لمسؤولي الشركة، بموجب محضر تسليم، وقع عليه مسؤولو الشركة، والوحدة المحلية، والجهات الأمنية.

تكليفات محافظ بني سويف بإزالة التعديات

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تكليفات سابقة لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بالمحافظة، بتنفيذ قرار وزارة قطاع الأعمال العام، والذي تضمن أن يزال بالطريق الإداري كافة أوجه التعدي على قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية" إحدى شركات قطاع الأعمال العام" الكائنة بحوض خارج الزمام رقم "16" للقطع (2 .8 . 10) زمام قرية أبويط مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، على أن تتولى الجهات المختصة بالمحافظة تسليم الأرض المشار إليها خالية من التعديات للشركة القابضة للصناعات المعدنية.