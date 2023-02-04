أحمد داوود: برنامج «الكونتينر» هدفه الأول القضاء على عقدة الخواجة

عرضت قناة ON اليوم، الحلقة الأولى من برنامج «الكونتينر"» من تقديم الفنان أحمد داوود، ويسلط البرنامج الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال الفنان أحمد داوود، إن المصريين في الخارج يعرضون على أهلهم وذويهم في مصر شراء مايحتاجون إليه من الخارج، «في البداية بنقولهم شكرا لكن بعد كده بنبعت لهم اللى محتاجين إليه، ومعظمنا بيعمل كده حتى لو المنتجات دي موجودة في مصر، لكن كل ده يأتي في إطار عقدة الخواجة».

عقدة الخواجة

وأوضح داوود خلال تقديمه برنامج «الكونتينر» المذاع على قناة ON، أنه قرر التخلص من عقدة الخواجة من خلال البرنامج ونقل الخبرة والتجربة للمصريين ليستفيدوا منها وبذلك يتم القضاء على ما يعرف بعقدة الخواجة وتفضيل المنتجات المستوردة من الخارج.

صناعات غذائية

كما يسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيف مصر لكل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، سواء ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات، ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.