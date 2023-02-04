وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي على مضاعفة جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أنه ينقل لكل حضور المؤتمر الصحفي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي تشرف بالإنابة عنه بافتتاح هذه المسابقة.

وأضاف «جمعة»، خلال حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم: «أتوجه بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر، وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم».