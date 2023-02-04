وزير الأوقاف يفتتح المسابقة العالمية للقرآن الكريم: لا يتطاول على كتاب الله إلا شقي

افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم، بأحد فنادق القاهرة، مؤكّدًا أنَّ القرآن الكريم محفوظ بعناية الله عز وجل، منوهًا بأنَّه لا يتطاول على كتاب الله الا شقي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف «جمعة»، خلال كلمته في فعاليات انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أنَّه كل ما ازداد تطاول المتطاولين على كتاب الله، كان ردنا عليهم عمليًا وتطبيقيًا، بمزيد من العناية له حفظًا وسلوكا ورعاية ومنهج حياة، مشيرًا إلى أنَّه كلما زاد المتطاولين على كتاب الله ازداد عدد الباحثين عن منهجه، فهو كتاب الجمال والكمال لغة وأسلوب ومعنى يتدفق منه الحسن دفعة واحدة.

ليلة القدر

وأوضح وزير الأوقاف أنَّ رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة وتكريمه لأوائلها في ليلة القدر، ومضاعفة الجوائز، خير دليل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم والعناية بأهله، فلا يكرم اهل القرآن الا كريم.

وتشمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم 8 فروع كالتالي:

- الفرع الأول: حفظ القرآن وفهم معانيه ومقاصدها لذوي الصوت الحسن (15 متسابقًا).

- الفرع الثاني: الأسرة القرآنية حفظ القرآن وفهم معانيه (3 أسر متسابقة).

- الفرع الثالث: حفظ القرآن وتفسير وتطبيقات مباحث علوم القرآن.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن بالقراءات السبع مع توجيه القراءات يشارك فيه (10 متسابقين).

حفظ القرآن لغير الناطقين

- الفرع الخامس: حفظ القرآن لغير الناطقين بالعربية (عدد المتسابقين 53).

- الفرع السادس: حفظ القرآن مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم.

- الفرع السابع: حفظ القرآن مع فهم المفردات وتفسير جزء عم للناشئين.

- الفرع الثامن: المحافظ المثالي وفاز بها خطيب من محافظة كفر الشيخ.