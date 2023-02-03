وزير الأوقاف يقرر معاقبة 4 أئمة بسبب خطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة إبراهيم محمد شمس مكي لتغيبه عن أداء الخطبة بدون عذر مسبق، مع تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منعه من صعود المنبر.

إجراءات عقابية ضد أئمة الأوقاف بسبب خطبة الجمعة

وقال بيان لوزارة الأوقاف منذ قليل: جاء ذلك بناء على مذكرة التفتيش الدعوي والمرفوعة من رئيس القطاع الديني بشأن غياب خطيب الجمعة بزاوية التقوى شارع ترعة عبدالعال بكفر طهرمس بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة 3/ 2/ 2023م وما ترتب على ذلك من مخالفة.

خصم شهر بدل صعود المنبر

كما قرر وزير الأوقاف خصم شهر من بدل صعود المنبر من كل من الدكتور السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ السيد علي السيد عمارة مدير المتابعة بمديرية أوقاف الجيزة، لتقصيرهما في المتابعة، بحسب ما جاء في القرار.

كما قرر رئيس القطاع الديني إحالة الشيخ ياسين عبد الرحمن عبد الصادق محمد إمام وخطيب مسجد عبد الحي مشهور بعزبة سوريال إدارة أوقاف منيا القمح بمديرية أوقاف الشرقية للجنة القيم والتحقيق بديوان عام الوزارة، بناء على تجاوزه الوقت المقرر لخطبة الجمعة.