حزب الجيل الديمقراطي ينعى شريف إسماعيل: خدم البلاد بكل إخلاص

نعى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية، الذي رحل للقاء الله بعد حياة عملية ومهنية وسياسية حافلة خدم فيه بلادنا بكل إخلاص ونزاهة وتجرد ووطنية في كل المواقع التي عملها فيها مهندساً في شركات البترول حتي أصبح وزيراً للبترول ثم رئيساً لوزراء مصر في فترة من أدق فتراتها ومرحلة من أهم مراحلها.

أبرز صفات الراحل

وقال ناجي الشهابي في بيان له: «لقد عرفت الراحل العظيم منذ أن كان رئيسا لشركة البترول وكان يحضر اجتماعات مجلس الشورى برفقة المهندس سامح فهمي وزير البترول وامتدت المعرفة والتواصل وهو وزير للبترول ورئيساً للوزراء وكان في كل هذه المناصب المهمة يجيد الاستماع ودمث الخلق، ومتواضع والابتسامة لا تفارق وجهه الملائكي».

الرحمة والمغفرة

ودعا رئيس حزب الجيل الله الغفور الرحيم أن يغفر للفقيد ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب.