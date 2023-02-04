اتحاد نقابات عمال مصر ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق

تقدم محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول بخالص العزاء لوفاة المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 69 عاما.

جبران ينعى شريف إسماعيل

وقال محمد جبران في بيان صادر عن رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: «ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان».

الرئيس السيسي ينعى شريف إسماعيل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد نعى رئيس الوزراء السابق وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل».