أحمد موسى ينفعل على رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، بسبب حركة الارتباك التي تشهدها القطارات لليوم الثاني على التوالي والتي تسببت في تأخيرات للرحلات بمتوسط 6 ساعات، ما أدى إلى الاعتداء على سائق قطار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، الأربعاء، مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، الذي بادره قائلا: "إزي حضرتك!"، ليرد الإعلامي منفعلا:"إزي حضرتي مضايق ومتنرفز، والناس متضايقة بصراحة".

واعتذر "فكري" عن التأخيرات التي حدثت، قائلا: "معلش يا أفندم إحنا بنعتذر فعلا لكل الركاب والمسافرين على خطوط السكة الحديد، وإحنا مع بلدنا ودولتنا، ولقاءنا مع الوزير اليوم كان لقاء الأب مع أولاده وأبنائه، والحمد لله كان لقاء طيبا جدا، والوزير تكفل بقضية سائق القطار اللي حصل على حكم بـ9 سنوات، والوزارة تكفلت بالقضية، ونحن حاليا نزور قائد القطار في بيته، وبنطمنهم إن الوزير والنقابة معاهم، وإن شاء الله هنكون أحسن حاجة، والسكة الحديد اتطورت، وده مش هيضيع بسبب اختلاف.. وإحنا بنعتذر للناس وإن شاء الله الموضوع انتهى والقطارات شغالة في مواعيدها".

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية إلى وجود بعض الأعطال، متعهدا بأن الأمور سوف تنتظم ووعد الشعب المصري بتقديم أفضل خدمة للناس في السكك الحديدية، وهناك تطوير في الخدمة، وستعود أفضل من السابق، وما حدث لن يتكرر، والجميع سيصل في رحلته آمنا، وسيقدمون أفضل خدمة.

واستعرض كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الأسباب التي أدت إلى هذه التأخيرات والتي كان لها تأثيرا سلبيا على جمهور الركاب، مؤكدا على أنه على ثقة أن كل العاملين بالسكة الحديد ومنهم قائدي القطارات بما لديهم من واجب وطني تجاه الركاب سيقومون بتلافي كل أسباب هذه التأخيرات والعمل على انتظام جداول التشغيل خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن وزارة النقل وهيئة السكة الحديد تقدم الاعتذار لكل الركاب عن هذه التأخيرات.