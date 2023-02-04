«القومي للمرأة» ينعى شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق: فقدنا رجلا مخلصا

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس الوزراء السابق، الذي وافته المنيه مساء اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رجل مخلص تفانى في خدمة الوطن، قائلة: «حزنت لفراقك وشرفت بالعمل تحت قيادتك، تعلمت الكثير.. دروس في العمل والإنسانية والصبر والجلد والاحتمال.. رحلت عن الدنيا وستظل سيرتك العطرة في قلوبنا»، مؤكدة أنه بذل العديد من الجهود لمصلحة الشعب والوطن.

«القومي للمرأة» يعزي أسرة شريف إسماعيل

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيد؛ سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن شريف إسماعيل

يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، قبلها عمل وزيرا للبترول من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015، وكانت آخر مناصبه مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.

وتخرج المهندس شريف إسماعيل في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى 1979، وبدأ العمل بشركة إنبي منذ 1979 حتى 2000 حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة، كما شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز من 2000 حتى 2005، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجاس من 2005 حتى 2007، ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من 2007 حتى 2013.