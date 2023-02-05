حظك اليوم برج الأسد.. لا تتسرع في ردود أفعالك وحافظ على مشاعر من تحب

تتنوع صفات مواليد برج الأسد بداية من التمتع بالثقة بالنفس، والطموح الكبير، والإبداع، وحب الضحك، والفكاهة، والجاذبية والعطف والحنان، وقيادي ومدير بالفطرة، والإخلاص، والأناقة والتألق، وثقته بنفسه ما يجعله ملفتاً للأنظار، وحماسته الجاذبة لمن حوله، وسريع البديهة، لكنه لا يقبل النقد، ولا يعيش بدون حب، وهم كرماء يحبون العمل، بالإضافة إلى حبهم للطموح والتسامح والإخلاص والوفاء في الصداقة.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والاجتماعي

القمر المكتمل في برجك قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك، انتبه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بحظك اليوم لبرج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في ردود أفعالك وحافظ على مشاعر من تحب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.