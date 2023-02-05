حظك اليوم برج العذراء.. تجنب الأضواء والظهور وادرس تصرفاتك

تتباين وتتعدد صفات مواليد برج العذراء، إذ يتصفون بالحرص الشديد وعدم المبالاة والجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط، والصدق في المشاعر والأحاديث، ويتمتع بالحماس تجاه العمل وعدم الاستسلام بسهولة والترتيب والتنظيم والجمال، والتفاؤل بشأن قرارات حياتهم، والقدرة على إخفاء مشاعرهم، والمرونة وقوة الملاحظة، والسيطرة بالإضافة إلى الشخصية التحليلية.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد الموافق 5 فبراير2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصحي

القمر المكتمل يتنافر مع الشمس في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك، وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين العاطفي والاجتماعي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين العاطفي والاجتماعي

يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.