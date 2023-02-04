«طاقة النواب»: تحويل منتدى شباب العالم لمبادرات يعكس إدراك الدولة للمتغيرات العالمية

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى، وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية ذات تأثير مباشر على الشباب، جيد للغاية، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية، وهي مبادرات ريادة الأعمال والتعلم للكسب وتمكين اللاجئين والمهاجرين وبرنامج الأمن الغذائي وبرنامج دعم الصحة النفسية.

منصة شباب العالم للمتطوعين

وقال عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن إطلاق المبادرات ومنصة شباب العالم للمتطوعين يعكس إدراك القيادة السياسية والمنظمين للمتغيرات العالمية المتتالية والتداعيات والظروف الاقتصادية التي فرضت أعباء جديدة، كما تحمل رسالة للرد على المغرضين الذين يتاجرون بالأوضاع والآثار الاقتصادية ومحاولات الوقيعة وبث الفرقة في المجتمع.

وأكد أن الهدف من القرار، تخفيف الأعباء وتفعيل دور أكبر للشباب للمساهمة في التنمية من خلال حزمة المبادرات المطروحة وبرامج ممولة لتطوير الصناعة بالتعاون مع مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.

القرار يساعد الاقتصاد

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن القرار يساعد الاقتصاد والمجتمع المصري في مرحلة مهمة، إذ يجري تمويل المنتدى بالكامل من خارج موازنة الدولة ويحقق عائدا من الرعايات، ما يعد تحد المكاسب لمصر ولشباب وإدارة المنتدى.